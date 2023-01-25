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НовостиОбщество25 января 2023 16:06

В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улице Оборонной

Связано это с аварией на теплотрассе
Надежда КАСЬЯНОВА
Ограничение продлится до 8 февраля.

Ограничение продлится до 8 февраля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничили проезд по улице Оборонной. Действовать ограничения будут, пока коммунальщики не устранят аварию на теплотрассе.

— С 25 января по 8 февраля на 3 метра сужается проезд по улице Оборонной в районе жилого дома по адресу: улица Полтавская, 35, — сообщили в мэрии. — Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что до конца января из-за аварий на водопроводе и теплотрассах ограничили проезд сразу по трем улицам: Сибирской, Крылова и Филатова.

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