В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улице Оборонной

Ограничение продлится до 8 февраля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ограничили проезд по улице Оборонной. Действовать ограничения будут, пока коммунальщики не устранят аварию на теплотрассе.
— С 25 января по 8 февраля на 3 метра сужается проезд по улице Оборонной в районе жилого дома по адресу: улица Полтавская, 35, — сообщили в мэрии. — Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что до конца января из-за аварий на водопроводе и теплотрассах ограничили проезд сразу по трем улицам: Сибирской, Крылова и Филатова.
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