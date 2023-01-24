Ограничение на улице Сибирской ввели до 31 января.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на неделю ограничили проезд по улице Сибирской. Продлится ограничение до конца января пока «Горводоканал» не устранит аварию на водопроводе.
— С 24 по 31 января на 3 метра сужается проезд по улице Сибирской в районе жилого дома №31, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Напомним, что из-за аварии на теплотрассе до конца января ограничили проезд по улицам Крылова и Филатова.
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