Ограничение на улице Сибирской ввели до 31 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на неделю ограничили проезд по улице Сибирской. Продлится ограничение до конца января пока «Горводоканал» не устранит аварию на водопроводе.

— С 24 по 31 января на 3 метра сужается проезд по улице Сибирской в районе жилого дома №31, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, что из-за аварии на теплотрассе до конца января ограничили проезд по улицам Крылова и Филатова.

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