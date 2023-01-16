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НовостиОбщество16 января 2023 8:38

В Новосибирске до конца января ограничат проезд по улицам Крылова и Филатова

Связано это с ремонтными работами на теплотрассе
Надежда КАСЬЯНОВА
Движение по улицам Филатова и Крылова будет ограничено до конца января.

Движение по улицам Филатова и Крылова будет ограничено до конца января.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до конца января ограничат проезд по улицам Крылова и Филатова. Об этом сообщили в мэрии.

— С 16 по 27 января на 3,5 метра сужается проезжая часть на перекрестке улиц Крылова и Ольги Жилиной на 3,5 метра. Также с 16 по 30 января на 6 метров сужается проезжая часть на улице Филатова в районе дома №21/1 по улице Забалуева, — рассказали в муниципалитете.

Напомним, что до 25 января ввели ограничение движения по улице Дмитрия Шамшурина. Причина аналогичная – ремонт теплотрассы.

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