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НовостиПроисшествия25 января 2023 12:45

Попутчик, которого новосибирский таксист вез перед смертью, попал на видео

В запутанной истории разбираются следователи
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчину нашли мертвым. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Мужчину нашли мертвым. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Появились новые детали в деле умершего 51-летнего таксиста Александра Калмыкова. Мужчина пропал 21 января. Он вышел из дома, поехал на работу и не вернулся. 23 января машину таксиста обнаружили на трассе, а его самого нашли мертвым в лесополосе.

Оказалось, мужчину перед смертью засекла камера видеонаблюдения. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, Александр припарковал авто марки «Lada Vesta» около СТО и вышел из нее с неизвестным мужчиной.

- Они пошли пешком в сторону Заельцовского кладбища, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Александр умер от переохлаждения. Как он оказался в лесу, и при каких обстоятельствах скончался, предстоит выяснить правоохранителям.

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