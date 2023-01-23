Названа неожиданная причина смерти 51-летнего таксиста на «Ладе Веста», найденного мертвым в Новосибирске

Мужчину нашли спустя сутки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирске названа причина смерти 51-летнего таксиста Александра Калмыкова. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мужчина умер от переохлаждения, - уточнил источник.

Напомним, что тело Александра Калмыкова нашли в лесополосе в Заельцовском районе. Мужчина пропал 21 января. Он вышел на смену и перестал выходить на связь. Родные Александра обратились к волонтерам. На поиски пропавшего ушли сутки.

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