Под Новосибирском зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0

Магнитуда землетрясения была 2,0. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новосибирском 25 января зафиксировали землетрясение. Эпицентр находился в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района. О землетрясении сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда подземных толчков составила всего 2,0. Землетрясение такой силы почти не ощутимо. Люди его могут почувствовать, только если находятся на самых верхних этажах зданий и прибывают в состоянии полного покоя. Также такую магнитуду могут ощутить очень чуткие домашние животные.

Напомним, что 11 января в Искитимском районе произошла серия подземных толчков. Вызвана она была промышленными взрывами. На следующий день также было зафиксировано землетрясение. Оно было сильнее предыдущих, но все еще слабое, чтобы нанести какой-либо вред.

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