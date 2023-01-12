Под Новосибирском зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

Магнитуда подземных толчков составила 3,5.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четверг, 12 января, в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Магнитуда его составила 3,5. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.
Известно, что очаг располагался в районе Гусельниковского сельсовета.
− Магнитуда не предельная. Она на уровне сильных промышленных взрывов. Подобное событие к разрушениям не приводит. Если магнитуда больше четверки – будут проблемы, сейчас такого нет, − объяснил в разговоре с КП-Новосибирск Александр Еманов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 11 января в Искитимском районе зафиксировали серию подземных толчков.
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