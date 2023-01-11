В Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали серию подземных толчков

В Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Фото: архив КП

В среду, 11 января, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.

По словам эксперта, колебания земной поверхности были вызваны промышленными взрывами.

− Магнитуда толчков небольшая. Первый вообще единичка, а второй – где-то двойка. Вполне допустимые значения, − рассказал КП-Новосибирск Александр Еманов.

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