Под Новосибирском в суд передали дело о смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором пострадали 11 человек

Дело об аварии с грузовиком и микроавтобусом с 11 пострадавшими передали в суд. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирской области передано в суд дело о страшном ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар», где пострадали 11 человек. Позже водитель микроавтобуса скончался в больнице, четверо пассажиров получили непоправимый ущерб здоровью.

Как сообщили 25 января в пресс-службе прокуратуры региона, 41-летнего водителя грузовика обвинили в нарушении правил дорожного движения, по неосторожности повлекшем смерть человека. Ему грозит срок в колонии до 5 лет.

Напомним, автокатастрофа произошла возле деревни Новый Шарап 8 августа 2022 года, около 23 часов. Микроавтобус ехал в сторону Новосибирска, когда на него задним ходом выехал разворачивающийся грузовик HOWO.

От столкновения пострадали все 10 пассажиров и водитель микроавтобуса. Двух человек заблокировало сжатым металлом, им помогли специалисты МЧС.

Уголовное дело направили в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу.

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