Подробности аварии с 11 пострадавшими в микроавтобусе под Новосибирском рассказали в МЧС и МВД

В больницу увезли 11 пострадавших после столкновения грузовика с микроавтобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

На трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе под Новосибирском произошла авария с 11 пострадавшими. Двое оказались заблокированы в микроавтобусе, им помогли сотрудники МЧС.

Около 23 часов 8 августа в двух километрах от деревни Новый Шарап водитель грузовика HOWO разворачивался и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», который ехал из Ярового в Новосибирск.

Как отмечают в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, детей среди пострадавших не было. Помощь врачей потребовалась всем, кто находился в маршрутке. Их увезли с травмами различной степени тяжести в Ордынскую центральную районную больницу.

Аварийно-спасательные работы завершили к часу ночи. Движение на трассе не перекрывали.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточнили, что на место аварии выезжал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Александр Бабенков.

Ночью сотрудники ГИБДД выясняли обстоятельства и причины произошедшего, а также личности участников ДТП.

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