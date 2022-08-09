Трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском попали в реанимацию

Стало известно состояние пострадавших в аварии с микроавтобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

После столкновения грузовика с микроавтобусом в Ордынском районе 11 пострадавших увезли в центральную районную больницу. Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на Минздрав Новосибирской области, водитель и двое пассажиров попали в реанимацию, восемь находятся в состоянии средней тяжести.

– 11 пострадавших были госпитализированы в Ордынскую ЦРБ, три из них – в реанимацию, восемь – в хирургическое отделение. Из восьми одна выписана. Остальные в состоянии средней тяжести, им помощь оказана. Они могут быть выписаны в ближайшее время, продолжат лечение амбулаторно. Одна пациентка ночью прооперирована, переведена из реанимации в хирургию, – сообщили в Минздраве региона.

В ночь на 9 августа в Ордынский район прибыла санавиация – травматолог и реаниматолог Новосибирской областной больницы. Пациентов из реанимации планируют перевезти в Новосибирск. Сейчас врачи решают, как это сделать, ведь пассажиры микроавтобуса, которые остались в реанимации, находятся в крайне тяжелом состоянии.

– В результате происшествия травмированы жители Алтайского края: водитель микроавтобуса и 7 женщин-пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести, – добавили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности о ДТП на трассе с микроавтобусом и грузовиком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber