Родственникам убитого под Новосибирском трансгендера не удалось обжаловать приговор бывшему полицейскому

Бывшего полицейского посадили на 9 лет за убийство трансгендера. Фото: Стоп-кадр ROMB/vk.com.

Бывший полицейский Денис Калинин, который в октябре 2020 года задушил свою девушку-трансгендера, отправится в колонию строгого режима на 9 лет. Родственники убитой Виктории Басаковской (по паспорту – Николая) не согласились с решением суда и подали жалобу, так как сочли наказание слишком мягким. Но апелляцию оставили без удовлетворения.

– Потерпевшие, не согласившись с приговором, обжаловали его в апелляционном порядке. Однако Новосибирский областной суд с доводами апелляционной жалобы не согласился и оставил приговор в законной силе, – сообщил прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Иван Милюков.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о возможных мотивах убийства. Бывший сотрудник патрульно-постовой службы сильно ревновал свою девушку.

Тем не менее, мать убитого считает, что ее сына задушили из-за денег, поэтому хотела изменить статью на «убийство из корыстных побуждений», максимальное наказание по которой – пожизненное заключение.

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