Экс-полицейского приговорили за убийство девушки-трансгендера: он водил следствие за нос и переписывался от имени убитой с подругами

Денис Калинин должен выплатить матери своей жертвы миллион рублей. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Виктория Басаковская бесследно исчезла в октябре 2020-го. Глядя на ориентировки по розыску, новосибирцы недоумевали, пытаясь понять, не ошиблись ли полицейские: имя мужское, но на фото была - девушка... Николаю не хватало денег на операцию по смене пола, поэтому получить новый паспорт он не мог. Но всем представлялся Викторией и выглядел очень женственно. Многие даже не знали, что это – бывший мужчина. Транссексуалка вела самый обычный образ жизни: работала, занималась спортом, встречалась с молодым человеком. Но о своем избраннике предпочитала не рассказывать - заботилась о карьере любимого. Вдруг, кто-то узнает, что она по паспорту мужчина и тогда у парня будут проблемы.

- Вика говорила, что ее парень работает на госслужбе. Она относилась к нему с теплотой, поэтому не хотела его подставлять, - рассказал КП-Новосибирск автор документального фильма о Виктории Басаковской Дмитрий Кабанов.

Уже сейчас понятно, что отношения, которые она скрывала, были с Денисом Калининым. Он работал не просто на госслужбе, а в полиции. Их с Викой отношения, по словам близких друзей, были далеки от идеала. Оказалось, патрульный безумно ревновал избранницу, из-за чего пара рассталась. Однако через несколько месяцев парень неожиданно пригласил бывшую в гости - в дом в село Бурмистрово. Больше живой ее никто не видел. С мобильного пропавшей подругам стали приходить странные сообщения, из серии – уехала, хочу начать новую жизнь. Лишь спустя неделю поисков правоохранители поняли, что случилось.

- Полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении разыскиваемого. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы одного из отделов внутренних дел города Новосибирска, - пояснил сразу после задержания фигуранта тогдашний начальник пресс-службы областного главка МВД Сергей Щекотин.

Взяли Дениса Калинина прямо на смене во время дежурства, так что когда его доставили на арест, подозреваемый все еще был в форменных брюках полицейского. На допросах он рассказал, что задушил Вику-Колю, а потом вывез тело в лес. Перед тем, как его спрятать полицейский отрезал у мертвой подруги палец, чтобы разблокировать ее телефон и создать себе алиби, рассылая сообщения ее друзьям и родственникам.

Полицейский задушил Вику-Колю, а потом вывез тело в лес. Фото: стоп-кадр из видео ROMB

Дело, возбужденное по статье «Убийство», в итоге дошло до суда. Заседания проходили в закрытом режиме. Прессу пустили только на оглашение резолютивной части приговора.

- Произошла ссора между Калининым и потерпевшим Басаковским, в ходе которой Калинин нанес множественные удары руками по голове и туловищу потерпевшего, обхватил его руками за шею, обвязал ремень вокруг шеи, перекрыв доступ кислорода. Смерть наступила от механической асфиксии, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник Искитимского межрайонного прокурора Юлия Сидорова.

По одной из версий поводом для конфликта стало видео интимного характера, которое могло скомпрометировать Дениса. Якобы Виктория отказалась удалять память о прежних отношениях, а сержанта Калинина это привело в ярость... Вдруг узнают на работе?.. Однако мать трансгендера Надежда Асатрян придерживается другого мнения. В интервью она называет Викторию для себя привычно – Колей и вот, что говорит:

- Мотив преступления вообще был иным - корыстным - с целью хищения денежных накоплений моего сына Коли. И заманили он его туда в деревню специально. Для меня было бы приемлемым решение, если бы судья отправила дело на дополнительное расследование и тщательно разобрались бы в этом деле и привлекли бы группу лиц, которая принимала участие в похищении и убийстве моего ребенка, - рассказала КП-Новосибирск Надежда.

Она уверена, что Калинин расправился с Викторией не в одиночку, а с помощью пособников. Однако, правоохранители к ее доводам не прислушались. Приговор - девять лет колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда, Денис Калинин должен выплатить матери своей жертвы миллион рублей за моральный ущерб.

- Это чрезмерно мягкое наказание для тех действий, которые совершил подсудимый. Потерпевшая настроена на обжалование указанного решения, - заключила адвокат Ася Патерик.

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