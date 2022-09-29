Новосибирскому полицейскому, убившему трансгендера, зачитали приговор

Денис и Коля-Вика расстались за полгода до убийства. Фото: Соцсети // предоставлено знакомыми потерпевшего.

В Искитимском районном суде Новосибирской области сегодня огласили приговор бывшему полицейскому Денису Калинину. Его признали виновным в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Сменить пол в паспорте она не успела и по документам числилась Николаем.

Тело потерпевшей нашли 13 октября 2020 недалеко от села Бурмистрово. По подозрению в расправе задержали молодого сотрудника ППС Железнодорожного района Новосибирска. Оказалось, Денис и Виктория раньше встречались.

Но, по словам друзей погибшей, отношения в паре были далеки от идеала. Молодой человек избивал возлюбленную. Басаковская решила закончить отношения, полицейский пытался ее вернуть.

В последнюю их встречу во время ссоры Калинин убил девушку. После убийства отрезал ее палец, разблокировал им телефон и для отвода глаз писал сообщения от ее имени ее близким. Пытался инсценировать, что Виктория решила уехать из Новосибирской области. Но в итоге стало понятно, что девушка никуда не уехала, а пропала. Позже выяснилось, что ее убил полицейский.

Дело в суде рассматривали в закрытом режиме. Журналиста КП-Новосибирск пустили только на оглашение резолютивной части приговора. По решению суда, Калинин должен провести в колонии строгого режима девять лет.

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