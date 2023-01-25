В Новосибирске директор «Метро МиР» Александр Мысик не смог обжаловать арест

Директор построил дороги с нарушениями, сумма ущерба превышает 350 миллионов рублей. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске вновь оставили под стражей главу строительного предприятия «Метро МиР» Александра Мысика. Об этом сообщили в областном Управлении судебного департамента.

23 января в Новосибирском областном суде оставили без изменения постановление Дзержинского районного суда о продлении ареста директору.

Обвиняемый в превышении должностных полномочий при строительстве дорог до нового ЛДС из речного песка, Мысик останется под стражей до 8 февраля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что апелляционные жалобы адвокатов главы «Метро МиРа» уже оставляли без удовлетворения в начале декабря.

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