В Новосибирске директор «Метро МиР» Александр Мысик не смог обжаловать арест

Директор построил дороги с нарушениями, сумма ущерба превышает 350 миллионов рублей.
Фото: Мария НОВИКОВА
В Новосибирске вновь оставили под стражей главу строительного предприятия «Метро МиР» Александра Мысика. Об этом сообщили в областном Управлении судебного департамента.
23 января в Новосибирском областном суде оставили без изменения постановление Дзержинского районного суда о продлении ареста директору.
Обвиняемый в превышении должностных полномочий при строительстве дорог до нового ЛДС из речного песка, Мысик останется под стражей до 8 февраля.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что апелляционные жалобы адвокатов главы «Метро МиРа» уже оставляли без удовлетворения в начале декабря.
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