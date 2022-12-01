Александра Мысика оставили под стражей. Фото: Мария НОВИКОВА

Директора новосибирского «МЕТРО МиРа» Александра Мысика оставили под стражей. Об этом сообщили в суде в четверг, 1 декабря.

— Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление Дзержинского районного суда в отношении Александра Мысика об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, — отметили в суде.

Напомним, специалиста по строительству метро, мостов и дорог обвиняют в превышении полномочий с многомиллионным ущербом. По данным следствия, управленец брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до новой ледовой арены, что не отвечает требованиям безопасности. Из-за этого дорогу теперь не сдадут вовремя, а это ставит под угрозу открытие самого ЛДС.

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