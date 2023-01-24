Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с проблемой бродячих собак в Новосибирске

Собаки терроризируют жителей улицы Менжинского. Фото: предоставлено местными жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемой бродячих собак в Новосибирске. Напомним, на нападения агрессивных животных, продолжающиеся уже несколько лет, жаловались жители Первомайского района. Последний такой случай произошел в январе этого года. Но проблема до сих пор не решена.
— В СУ СК России по Новосибирской области в 2021 году по данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Александр Бастрыкин поручил поручил и. О. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину в кратчайшие сроки принять меры к завершению расследования уголовного дела и представить доклад, — сообщили в Информационном центре СК России.
Напомним, недавно на нападение бродячих собак пожаловались также жители Центрального района города. Они рассказали, что только в январе этого года покусали двух человек.
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