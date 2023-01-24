Жителей Первомайского района Новосибирска терроризируют бродячие собаки

Стая поселилась в одном из заброшенных частных домов на улице Менжинского. Фото: предоставлено Татьяной
Жители Первомайского района Новосибирска бьют тревогу – им не дают спокойно жить бродячие собаки. Стая поселилась в одном из заброшенных частных домов на улице Менжинского, пишет «Горсайт».
По словам местной жительницы Татьяны, животные держат новосибирцев в страхе с осени 2022 года.
− За это время были случаи нападения собак на людей. Обращения в Центр по проблемам домашних животных ни к чему не привели, − отметила женщина.
Неподалеку находится школа №147. То есть по частному сектору постоянно ходят дети. В любой момент они могут стать «жертвами» бездомных псов.
Местная жительница Елена сообщила, что ее сын попал в такую ситуацию. Школьник еле убежал от своры, состоящей из семи собак.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы жалуются на стаю собак, которая держит в страхе Центральный район.
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