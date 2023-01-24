Новосибирцы жалуются на стаю собак, которая держит в страхе Центральный район

Бродячие собаки бегают по улицам Центрального района. Фото: стоп-кадр из видео Тимура

Новосибирцы жалуются на стаю бродячих собак, бесконтрольно бегающих по улицам Центрального района. Животные держат в страхе горожан, рассказал КП-Новосибирск местный житель Тимур Мухамедшин.

Свора обосновалась в частном секторе. Собак встречают на улицах Потанинской, Ядринцевской и Романова. Причем происходит это на протяжении длительного времени.

А недавно сам Тимур стал «жертвой» дворовых псов. Вечером 23 января он вышел на улицу, чтобы выбросить золу из печки, и получил укус.

− Укус пришелся в ягодичную область. Обратился в травмпункт, сейчас ставят уколы. Заявление в полицию написано, − сообщил КП-Новосибирск мужчина.

По словам сибиряка, звонки в Центр по проблемам домашних животных не дают никакого результата.

− Все время какие-то отговорки. То они не смогли поймать этих собак, то не нашли их, − негодует местный житель.

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