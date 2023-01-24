«Повалили в снег, вцепились в руку и ногу»: стая собак в Центральном районе Новосибирска напала на еще одного человека

Собаки бегают сворой по улицам и бросаются на людей. Фото: предоставлено местными жителями.

В Новосибирске появился второй пострадавший от стаи бродячих собак, держащих в страхе Центральный район Новосибирска. Напомним, ранее местные жители уже жаловались на свору животных, свободно бегающую в районе улиц Потанинская, Ядринцевская и Романова и терроризирующую людей. А 23 января собаки напали на мужчину, который вечером пошел выбросить золу из печки.

— Мы с мужем соседи мужчины, на которого напали собаки. Живем буквально через дом. На моего мужа напала эта же свора. Случилось все 18 января: на него набросились собак шесть одновременно, повалили на снег, вцепились в руку и ногу. К счастью, зимняя одежда спасла от серьезных травм, но в больницу ехать пришлось, и теперь приходится проходить курс уколов, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Виктория.

По словам сибирячки, она обращалась с данной проблемой в полицию, однако никакого эффекта это не возымело.

— Нам самим там страшно ходить, что уж говорить о детях. Вот у меня сын — четвероклассник, ходит в лицей по дороге, где постоянно бегают эти собаки. Просто не знаем, что делать, — говорит девушка.

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