Очевидец аварии с двумя фурами под Новосибирском выдвинул свою версию произошедшего

Очевидец аварии с двумя фурами в городе Болотное внес ясность в произошедшее. Фото: стоп-кадр из видео Ольги

Очевидец аварии с двумя фурами в городе Болотное внес ясность в произошедшее. По его словам, ДТП произошло не по вине женщины на легковушке. Свою версию мужчина высказал в разговоре с КП-Новосибирск.

Напомним, авария произошла 18 января на 116 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Большегруз вылетел на встречку и врезался в другую фуру. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как заявляла знакомая шофера Ольга, аварию спровоцировала водитель легковушки. Женщина остановилась посреди дороги, собираясь совершить поворот налево, хотя знак такой маневр запрещал.

Однако сибиряк уверен – виновником аварии является сам водитель большегруза.

− Я видел все своими глазами. Моя машина стояла на обочине. Водитель фуры не соблюдал дистанцию и скоростной режим. Хотя погодные условия были неблагоприятные. Что касается женщины на легковушке, то она около минуты стояла на дороге – ждала, пока пройдет встречный поток. И ее объехали несколько автомобилей. А фура неслась на скорости и, чтобы не влететь в ассенизаторскую машину, выехала на встречку, − рассказал очевидец ДТП.

Также мужчина добавил, что женщина-водитель не покидала места аварии. Примерно час она находилась там.

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