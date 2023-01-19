«Водитель потерял много крови»: появилось видео ДТП с двумя фурами под Новосибирском

Спустя несколько секунд фуры столкнулись. Фото: стоп-кадр из видео Ольги

В соцсетях появилось видео столкновения двух фур недалеко от города Болотное. Его опубликовала знакомая одного из водителей Ольга. В разговоре с КП-Новосибирск сибирячка сообщила, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло 18 января на 116 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Ольга считает, что аварию спровоцировала женщина на легковушке. Как видно на записи с камеры видеорегистратора, водитель остановилась посреди дороги, собираясь повернуть налево. Хотя знак разрешал движение только прямо и направо.

Позади ехали ассенизатор и одна из фур. Водитель большегруза вовремя не успел затормозить − чтобы не врезаться в ассенизатор, он выехал на встречную полосу. Через несколько секунд произошло столкновение с другой фурой.

По словам Ольги, после произошедшего та женщина зашла в кафе, выпила чаю с валерьянкой и уехала.

− Мой знакомый находился в оранжевой фуре. Его вырезали из кабины спасатели МЧС. Он в тяжелом состоянии в больнице, в реанимации, с переломом всех нижних конечностей. Потерял много крови. Из-за этого его пока не могут перевезти в Новосибирск, − рассказала КП-Новосибирск Ольга. − Он вообще хороший и аккуратный водитель. Ситуация страшная на дороге. Неясно, кого нужно было таранить на груженой фуре, чтобы ничего не повредить и никого не погубить.

Теперь знакомые пострадавшего ищут ту женщину на легковушке.

− Хотим найти ее и как минимум объяснить, что она нарушила ПДД и даже не узнала, живы ли водители фур, − добавила сибирячка.

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