«Трасса – каток»: под Новосибирском столкнулись две фуры

Авария произошла на 116 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

В среду, 18 января, недалеко от города Болотное столкнулись две фуры. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Авария произошла на 116 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС, рассказали очевидцы.

− Трасса − каток. Сегодня там ехал, − отметил один из местных жителей.

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