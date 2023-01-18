«Трасса – каток»: под Новосибирском столкнулись две фуры

Авария произошла на 116 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск
В среду, 18 января, недалеко от города Болотное столкнулись две фуры. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Авария произошла на 116 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте работают сотрудники ДПС, рассказали очевидцы.
− Трасса − каток. Сегодня там ехал, − отметил один из местных жителей.
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