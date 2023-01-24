Последние подразделения мобилизованных убыли из Новосибирской области

Из Новосибирской области отбыл последний поезд с мобилизованными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 24 января, из Новосибирский области убыли последние подразделения мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в регионе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Травников.

— Нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой! — написал глава региона.

Напомним, что первый эшелон с мобилизованными отправился в зону СВО 21 октября 2022 года. Среди бойцов были военнослужащие из Иркутской области и Красноярского края, которые проходили в Новосибирской области боевое слаживание. За день до отправки мобилизованных на плацу НВВКУ прошел торжественный митинг.

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