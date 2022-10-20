Торжественный митинг в честь отправки мобилизованных в зону СВО прошел в Новосибирске

В Новосибирске прошел торжественный митинг в честь отправки мобилизованных в зону СВО. Фото: Анатолий ЛОКОТЬ

В четверг, 20 октября, в Новосибирске прошел торжественный митинг в честь отправки мобилизованных в зону СВО. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Мероприятие организовали на территории Новосибирского высшего военного командного училища.

− Сегодня напутствовали мобилизованных воинов-сибиряков, вставших на защиту нашей Родины, − написал Анатолий Локоть.

Вместе с ним в митинге приняли участие губернатор НСО Андрей Травников, а также председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив. Они пожелали военнослужащим, которые отправятся на Украину, хранить верность героическим традициям сибиряков-участников ВОВ.

Градоначальник подчеркнул, что Новосибирск окажет необходимую помощь российской армии и семьям мобилизованных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber