Первый эшелон с мобилизованными сибиряками выехал из Новосибирска в зону СВО

Первый эшелон отправился из Новосибирской области на СВО. Фото: Telegram Андрей Травников / Новосибирь.

Утром в пятницу, 21 октября, из Новосибирска выехал первый эшелон с мобилизованными военнослужащими. Бойцов из Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края на железнодорожном вокзале проводил новосибирский губернатор Андрей Травников.

– Ребята-бойцы продолжат подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений, – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что очевидцы заметили колонну автобусов с мобилизованными сибиряками и полицией. Ребят провожала толпа новосибирцев, а проезжающие автомобилисты поддерживали бойцов гудками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео с колоннами мобилизованных, отправившихся на СВО из Новосибирска, появилось в соцсетях

Горожане выстроились вдоль дороги, провожая ребят (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber