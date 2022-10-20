Андрей Шимкив проводил мобилизованных на спецоперацию из Новосибирской области. Фото: Заксобрание НСО.

В Новосибирске в четверг, 20 октября, прошел торжественный митинг в честь отправки мобилизованных на спецоперацию. Построение военнослужащих состоялось на строевом плацу НВВКУ. Среди них были призванные из Новосибирской, Иркутской областей, а также Красноярского края.

Напутственные словам мобилизованным сказали ветераны, командующие Новосибирского гарнизона, а также представители мэрии и Заксобрания НСО.

Так, спикер регионального парламента Андрей Шимкив пожелал военнослужащим вернуться с победой. По его словам, на площади собрались строители, водители, железнодорожники, а также представители других, мирных профессий.

– Но защищать Родину – для вас больше чем профессия! Это зов души и сердца. И поэтому наемные войска других стран нас никогда не поймут. И никогда не победят! Мы сделаем все, чтобы ваши семьи не нуждались ни в чем. Мы будем ждать вас с победой. Мы будем ждать вас живыми и здоровыми. За вами Сибирь, за вами вся страна! Возвращайтесь быстрее с победой! – сказал Андрей Шимкив.

В Заксобрании НСО добавили, что после прибытия мобилизованные будут и дальше совершенствоваться в боевой подготовке, а затем начнут выполнять поставленные боевые задачи.

В Новосибирской области призванных готовили к спецоперации под руководством опытных инструкторов. Призывники стреляли из боевого оружия: автоматов, гранатометов, пулеметов Калашникова. Кроме того, мобилизованные оттачивали навыки в метании гранат и участвовали в «обкатке бронетехникой». Также было предусмотрено прохождение боевой и специальной подготовок.

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