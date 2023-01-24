Двух пострадавших в ДТП со скорой переведут в Новосибирскую областную больницу

В ДТП четверо человек погибли, еще трое серьезно пострадали. Фото: МВД по НСО

Двух из трех пострадавших в ДТП со скорой помощью, которое произошло утром 24 января на Северном объезде, переведут в Новосибирскую областную больницу. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном Минздраве.

— Трое пострадавших сегодня утром поступили в хирургическое отделение Коченевской районной больницы, где их полностью обследовали. По результатам обследования провели телемедицинскую консультацию со специалистами областной больницы. Принято решение двоих пациентов перевести для дальнейшего лечения в облбольницу, в травматологический центр первого уровня, — сообщили в Минздраве.

Состояние первого пострадавшего врачи оценили как средней степени тяжести, второго — тяжелое, стабильное. Третий пострадавший также в тяжелом состоянии и пока останется в реанимации Коченевской ЦРБ.

Напомним, что в ДТП на Северном объезде унесло жизнь четырех человек. Погибли фельдшер и второй водитель неотложки, а также водитель и пассажир автомобиля «Мицубиси», с котором скорая столкнулась, а после загорелась. Серьезные травмы получили первый водитель скорой и два пассажира легковушки.

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