«Заискрилось все и вспыхнуло»: очевидцы рассказали об аварии со скорой помощью под Новосибирском, в которой погибли четверо

Очевидцы рассказали об аварии со скорой помощью, в которой погибли четверо. Фото: ГУ МВД НСО.
Стали известны новые подробности о ДТП со сгоревшей скорой в Коченевском районе НСО. Очевидцы, на глазах которых произошла страшная авария, рассказали о ней КП-Новосибирск.
– На трассе было темно. Перед нами заискрилось все и вспыхнуло. У скорой начала гореть проводка. Мы объехали. Я позвонил в 112 и попросил приехать специалистов, – сообщил КП-Новосибирск очевидец.
Напомним, что карета скорой помощи, которая двигалась по «Северному обходу», наехала на препятствие. После этого «УАЗ» вынесло на встречку, где он столкнулся с «Мицубиси». После удара скорая загорелась, а легковушка превратилась в груду металлолома. В ДТП погибли 4 человека: двое из скорой, еще 2 – из иномарки. Жертвами стали второй водитель и фельдшер скорой помощи, а также двое сотрудников магазина «Ярче». Все погибшие – мужчины.
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