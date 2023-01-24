Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему о расседовании дела о Хилокском треугольнике

Жители жаловались на расположенную рядом с домами свалку. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследования нарушение санэпидемиологических норм в Хилокском районе Новосибирска, где расположен мусорный полигон. Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Его завели после жалоб горожан на размещение мусорного полигона.

— Председатель СК России давал поручение представить доклад о расследовании уголовного дела. Сейчас жители улицы Малыгина жалуются на то, что мэрия не исполняет решения суда об установке санитарно-защитной зоны кладбища, которое находится в непосредственной близости от домов. Кроме того, проблема с мусорным полигоном также не была решена, — сообщили в СКР.

Председатель СК России поручил представить ему повторный доклад о ходе расследования уголовного дела.

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