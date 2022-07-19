В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалоб на мусорный полигон

Вокруг полигона нет санитарно-защитной зоны, что нарушает нормы СанПиНа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске после жалоб жителей центральный аппарат СК России организовал проверку полигона «Левобережный» и Клещихинского кладбища. В ходе проверки выяснилось, что вокруг объектов не установлены санитарно-защитные зоны, а это нарушение норм СанПиНа.
— По результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — рассказали в региональном Следственном комитете.
В опасную зону, которая должна быть огорожена, попадают жилые дома, а также рынки, кафе и столовые. Кроме того, полигон ежегодно горит, и местным приходится дышать едкими выбросами.
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