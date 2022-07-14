В Новосибирске жители окрестностей левобережной свалки обратились к главе СКР Бастрыкину

Жители улицы Малыгина пожаловались Бастрыкину на свалку и кладбище. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Жители улицы Малыгина пожаловались председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину на жизнь рядом со свалкой, кладбищем и рынком с незаконной торговлей. Документы в редакцию КП-Новосибирск прислал глава Центра правовых инициатив потребителей Михаил Михайлов.

– На сегодняшний день санитарно-защитных норм, установленных законным порядком главным санитарным врачом РФ или его заместителем для полигона «Левобережный» и кладбища «Клещихинское» не существует, а с учетом требований СанПиН указанные предприятия относятся ко 2 классу опасности с санитарно-защитной нормой в 500 метров, – указано в обращении.

В опасную зону попадают жилые дома на улице Малыгина, а также рынки, кафе и столовые. Полигон ежегодно горит, и местным приходится дышать едкими выбросами.

Жители жаловались в прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию, но этого оказалось недостаточно. Авторы обращения попросили Александра Бастрыкина провести проверку и возбудить уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber