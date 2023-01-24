Фельдшер и водитель скорой погибли в ДТП под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

В страшной аварии со сгоревшей скорой помощью погибли фельдшер и водитель медицинского «УАЗа». Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Минздраве.

– В машине находились три человека: фельдшер и два водителя. В результате ДТП четыре человека погибли (двое в скорой помощи и двое в легковом автомобиле). Пострадали три человека. Пострадавших доставили в Коченевскую районную больницу, – уточнили в региональном Минздраве.

Напомним, в легковушке, с которой столкнулась скорая, тоже погибли двое – мужчины, работники магазина «Ярче». Они возвращались домой с ночной смены.

Проверку по факту трагедии проводят в СК и прокуратуре региона.

Все, что известно об аварии, мы собрали здесь.

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