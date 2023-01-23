В Новосибирске снегопады продлятся всю неделю

Снег будет идти и ночью, и днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск после лютых морозов придёт потепление и снегопады. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, снег будет идти почти всю неделю.

— Во вторник, 24 января, ночью будет -10…-12 градусов, днем потеплеет до -6…-8 градусов. Ожидается умеренный снегопад, на дорогах местами гололедица, ветер западный 4-9 м/с. В среду, 25 января, ночью похолодает до -17…-19 градусов, возможен небольшой снег, днем температура поднимется до -11…-13 градусов, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метра в секунду. В четверг, 26 января, ночью будет -13…-15 градусов, днем — -8…-10 градусов. ожидается снегопад, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 м/с, — рассказали синоптики.

По области ожидается аналогичная погода, но более морозная и ветреная погода.

Напомним, что из-за снегопада сегодня, 23 января, город встал в 10-бальные пробки. Также снегопад стал причиной нескольких ДТП.

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