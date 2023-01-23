Столкновение тягача и «ПАЗика» на Дуси Ковальчук в Новосибирске собрало за собой паровозик из легковушек

На Дуси Ковальчук произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук произошло массовое ДТП. Там столкнулись тягач и пассажирский «ПАЗик», спровоцировав аварию для нескольких легковушек. Произошло ДТП днем в понедельник, 23 января.

— На перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Владимировской произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ, тягача, седана Renault Megane, минивэна Honda Odyssey и ещё одного легкового автомобиля, — перечислил участников ДТП подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Авария серьезно ограничила проезд по перекрестку. О пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, 21 января на Димитровском мосту также произошла массовая авария с пассажирским автобусом. На время устранения последствий аварии ДПС пришлось перекрыть мост.

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