На Димитровском мосту в ДТП с семью авто загорелся рейсовый автобус

На Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54 Black"

В Новосибирске на Дмитровском мосту произошло массовое ДТП с 7 автомобилями. Также загорелся рейсовый автобус, в котором было 40 пассажиров. Произошла авария вечером в субботу, 21 января.

— В седане Toyota Corona Premio зажало мужчину — он находится в тяжёлом состоянии. На месте работают несколько машин скорой помощи, пожарные автомобили, сотрудники полиции, — сообщили в паблике ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, никто из пассажиров рейсового автобуса не пострадал. ДПС полностью перекрыла Димитровский мост. Там образовалась огромная пробка.

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