Пробки в Новосибирске вечером 23 января 2023 года сковали оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске вечером 23 января 2023 года сковали оба берега. По данным портала 2ГИС, загруженность дорог составила 10 баллов.

На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Кирова, Декабристов, Никитина, Кошурникова, Ипподромская, проспект Дзержинского, Октябрьская магистраль, Семьи Шамшаных, Орджоникидзе, Каменская, Красный проспект, Военная, проспект Димитрова, Фрунзе, Гоголя, Нарымская и Богдана Хмельницкого.

2ГИС показывает заторы в 10 баллов. Фото: 2gis.ru

На левом берегу заторы сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Станционная, Котовского, Немировича-Данченко, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Большая, Хилокская и Петухова.

Движение также затруднено по Димитровскому и Октябрьскому мостам в обе стороны.

Тем временем новосибирцы, застрявшие в плену метели, обмениваются шутками в комментариях 2ГИС:

— Пока стоим, можно кофе попить.

— Если выйти и пойти пешком — будет быстрее.

— Скажите, хоть кто-то вообще едет или мы все стоим? — пишут люди.

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