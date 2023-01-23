В Центральном районе Новосибирска троллейбус съехал с дороги и пробил ограждение

Троллейбус №13 съехал с дороги, после чего врезался в ограждение. Фото: АСТ-54

На Красном проспекте троллейбус №13 съехал с дороги, после чего врезался в ограждение. ДТП произошло в понедельник, 23 января.

Как уточнили в группе «АСТ-54», все случилось рядом с остановкой «Площадь Свердлова». Информации о пострадавших не поступало.

Из-за снегопада Новосибирск встал в пробках. Сообщалось о нескольких ДТП на улицах города. Так, например, рано утром напротив дома №2/1 по улице Красный проспект столкнулись «Форд» и «Ниссан».

А в Октябрьском районе на улице Восход фура застряла на горке и заблокировала проезд.

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