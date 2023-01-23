В Новосибирске «Ниссан» врезался в «Форд Мондео», влетевший в ограждение. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Рано утром в понедельник, 23 января, в Новосибирске жёстко столкнулись две иномарки. Одна из них на скорости врезалась в ту, что попала в ДТП. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирску.
– Водитель 1964 г.р., управляя автомобилем FORD MONDEO, следовал по площади имени инженера Будагова в сторону ул.Большевистская. В пути, напротив дома № 2/1 по ул. Красный пр-т, наехал на препятствие – разделительное ограждение. В результате этого Nissan Expert под управлением водителя 1986 г.р. врезался в «Форд Мондео».
В аварии пострадал водитель «Форда». Его госпитализировали с различными травмами.
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