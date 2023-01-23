В Октябрьском районе Новосибирска фура застряла на горке и заблокировала проезд

Улицу Восход в Октябрьском районе заблокировала фура. Фото: АСТ-54

В понедельник, 23 января, улицу Восход в Октябрьском районе заблокировала фура. Большегруз не смог подняться в горку, сообщили в группе «АСТ-54».

Как видно на фото, за фурой собрались троллейбус, еще один большегруз, автобус и легковушки. Водителям посоветовали искать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

Местные жители отметили, что причина кроется в засыпанных снегом дорогах.

− Вечером будет коллапс, − предположил один из новосибирцев.

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