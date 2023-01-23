«31 удар ножом»: 15-летнюю школьницу, убившую мать в Бердске, отправили в колонию

Девочка с мамой жили в пятиэтажке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Бердский городской суд признал 15-летнюю школьницу, убившую мать, виновной и отправил в воспитательную колонию на 6,5 лет.

— Убийство обвиняемая замыслила после ссоры с матерью. Она взяла на кухне нож и ударила женщину 31 раз по разным частям тела: в грудь, живот, шею, руки и ноги. Мать девочки умерла на месте произошедшего от кровопотери, — рассказали в суде.

Напомним, что трагедия произошла в день рождения погибшей. Соседи семьи рассказали КП-Новосибирск, что никаких криков в тот день он не слышали, обо всем узнали уже от следователей. Случившееся для них стало шоком. По словам друзей девочки, она была тихой и скромной, с плохими ребятами не водилась.

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