«Перед тем как взять нож, она играла на компьютере»: новые подробности убийства матери 15-летней школьницей в Бердске

Семья жила в пятиэтажке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Спальный район в Бердске потрясла жуткая история. В пятиэтажке девочка зарезала собственную мать. Это произошло 30 июля, в день рождения женщины.

Друзья отзываются о юной убийце положительно: тихая, скромная, с плохими ребятами не водилась да и вообще мало с кем общалась. О ее маме жители дома говорят совсем обратное: женщина пила, работала дворником, вот дочка и была нелюдима.

«КРЫЛА МАТОМ ПО-СЕМЕЙНОМУ»

О том, как случилась трагедия, практически ничего не известно. Следователи говорят, что 15-летняя девочка задержана, ее допрашивают. Корреспондент КП-Новосибирск побывала в доме, где произошло убийство, и поговорила с соседями семьи.

Перед нами пятиэтажная панелька. Дверь в квартиру обита коричневым дерматином с узором из жестяных клепок. Соседи вежливые, некоторые согласились поговорить.

Даша* и ее мама Валентина* жили вдвоем. Отца девочки никто никогда не видел, но и других мужчин женщина в дом не водила.

- Эта квартира досталась Валентине в наследство. Она переехала сюда жить с дочкой, когда та совсем маленькая была. Валя устроилась работать дворником. Когда она была на работе, с Дашей сидела сестра Вали. Правда, та женщина стояла на учете у психиатра из-за отклонений в развитии. Ну как она могла за ребенком приглядеть? - поделилась с КП-Новосибирск соседка Валентины и Даши. - Даша, кстати, тоже вроде как на учете стояла.

Соседи не знали, что происходит за закрытой дверью. Фото: Анна ПАШАГИНА

По словам женщины, сестры вместе не только девочку воспитывали, но и выпивали.

- Валя, бывает, постучит в дверь и попросит: «Займите 200 - 300 рублей. С получки отдам». Зарплата 10-го числа, а до нее еще жить и жить. Я всегда удивлялась, как она будет так долго жить на эти деньги. А ей, оказывается, на пиво нужно было, - говорят соседи. - Бывало, Валя на Дашу матом кричала. Ну, мы думали, что это так, по-семейному.

Жители дома до сих пор в шоке от случившегося. Говорят, Даша всегда была вежливая, здоровалась. Правда, видели ее редко. Девочка проводила больше времени в квартире или в школе, любила играть в компьютерные игры. Видимо, в реальном мире очень стеснялась социального статуса своей семьи.

- У нее был очень узкий круг общения. Человека два или три всего, - рассказывали ранее КП-Новосибирск одноклассники Даши, называя ее тихоней.

Была настолько незаметной, что после трагедии никто не может найти ее фото, в соцсетях аккаунта с ее именем и фамилией тоже нет.

КРИКОВ НЕ БЫЛО

Так что же произошло в день рождения ее мамы? Шумов и криков никто не слышал, о трагедии местные пенсионерки узнали, только когда в их дверь постучали следователи. Это было 30 июля вечером. В тот же день одна из соседок видела Валентину в последний раз.

- Я в подъезд заходила, а она мне навстречу. Чуть лбами не столкнулись. Валя испугалась. А я ей говорю: «Неужели я такая страшная?» А она улыбнулась, поздоровалась и убежала куда-то с рюкзачком. Возможно, на дачу поехала, - вспоминает местная жительница.

По одной из версий, Даша зарезала маму, когда та вернулась домой под вечер. Видимо, женщина уснула и стала жертвой дочери.

- Нам сказали, что Валентина вернулась с дачи и легла спать. В этот момент девочка и ударила ее. Приезжала реанимация. Видимо, пытались спасти, но не удалось, - добавляет соседка. - Еще сказали, что перед тем как взять нож, она играла на компьютере. Мы вообще даже не узнали бы, что произошло убийство, если бы к нам в домофон в этот же вечер не позвонила следственная группа.

Кроме СК к делу подключился аппарат уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области.

- Мы взяли ситуацию на контроль. Ведется активная работа: отправлены запросы в ПДН и МВД. Мы выясняем все обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в аппарате уполномоченной.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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