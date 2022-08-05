Девочка набросилась на мать с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в Бердске: в одной из пятиэтажек Микрорайона 15-летняя девочка-подросток убила собственную маму. По версии следствия, школьница набросилась на свою мать с ножом 30 июля - в ее день рождения. От полученных травм женщина умерла, а ее дочь сейчас дает показания. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности случившегося.

«МАМА У НЕЕ БЫЛА ЧУДЕСНОЙ»

- Дашу* я знаю с самого детства: ее и моя мама дружили, подружились и мы, - рассказала КП-Новосибирск Кристина*, знакомая девочки.

Близких друзей у Даши особо и не было: девочке знакомства давались тяжело.

- Почему так вышло, не знаю. Я общалась с популярными ребятами, а у Даши был совсем другой круг общения – два-три человека. Она тихоня, в классе особо ни с кем не дружила. Но у нас с ней были нормальные отношения, - продолжает Кристина.

О том, что у Даши были проблемы с матерью, сверстница не знала:

- Ее мама была чудесным человеком, - продолжает девушка. – Сама Даша никогда на нее не жаловалась, по крайней мере я такого не слышала.

«ОТНОСИЛАСЬ КАК К ГРЯЗИ»

Но другие знакомые говорят, что отношения с матерью у Даши были непростыми. И семья неблагополучная.

- Мать пила, и к дочери относилась как к грязи, - пишут комментаторы в соцсетях. И добавляют ещё одну деталь – у Даши было неврологическое нарушение. - Она могла не осознавать в полной мере, что творит.

Что случило 30 июля у матери с дочкой, сейчас остается только гадать. Но вместо подарка на день рождения женщина получила несколько ударов ножом. Действительно ли мама девочки злоупотребляла алкоголем, доподлинно неизвестно.

Сейчас в этой истории разбираются следователи:

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ за убийство, проводится предварительное расследование, — сообщили в Следственном управлении СК РФ ПО Новосибирской области.

*Имена героев публикации изменены.

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