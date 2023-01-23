Дело депутата Мамонтова, сбившего мальчика в Татарске, заново рассмотрят в Новосибирской области. Фото: стоп-кадр // личный архив мамы ребенка.

В Новосибирской области заново рассмотрят дело депутата Мамонтова, сбившего мальчика. Татарский районный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры по прекращению уголовного преследования чиновника. Ранее 67-летнего Мамонтова оправдали в связи с примирением сторон.

– По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора решение мирового судьи Татарского судебного района о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что Мамонтов наехал на мальчика. Вышел из машины, поохал над ребенком, скрюченным от боли, уселся назад в авто и уехал. Суд сперва оправдал чиновника в связи с примирением сторон. Мать мальчика тогда в целом довольна решением, ведь Мамонтов взял на себя все расходы по реабилитации ребенка.

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