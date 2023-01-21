Девушка, упавшая из окна на парня в Новосибирске, страдала из-за несчастной любви. Фото: предоставлено очевидцем

В минувшие сутки Новосибирск потрясла трагедия. В центре города на улице Орджоникидзе из окна семиэтажки на проходящего мимо 17-летнего парня упала девушка. Она умерла на месте, парень — в больнице через несколько часов.

КП-Новосибирск связалась с друзьями 16-летней девушки, они рассказали про неразделенную любовь подруги, про ее проблемы с парнем. Как она оказалась у дома на Орджоникидзе никто не знает. По словам друзей, она там не жила.

— Знаю, что нескольким знакомым она говорила, что не хочет жить из-за неразделенной любви. Это было прочитано в ее личных сообщениях, — рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей. — Она не наркоманка и ничего не употребляла. К сожалению, я запомню ее лежащую на асфальте, с накрытой ее рюкзаком головой и торчащим оттуда шарфом.

Напомним, что 17-летний парень, на которого упала девушка, был обычным прохожим. В день трагедии, он шел в магазин за продуктами после парикмахерской. Хотел приготовить что-нибудь вкусное дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер