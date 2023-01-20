Новый ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске поставили на кадастровый учет

Новый ЛДС «Сибирь-Арена» поставили на кадастровый учет. Фото: правительство НСО

Новый ледовый дворец Новосибирска «Сибирь-Арена» поставили на кадастровый учет. Информация об этом появилась в региональном Росреестре. Само строительство ЛДС завершилось в канун Нового года, 30 декабря.

— Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея, — отметил глава регионального Минстроя Алексей Колмаков.

По сообщению Росреестра, новый ЛДС стал самым большим спортивным объектом в Сибири. Его общая площадь составила 12 гектар.

Напомним, что из-за серьезных нарушений при строительстве подъездной дороги к новой ледовой арене была вероятность, что ЛДС не введут в эксплуатацию. Оказалось, что застройщик использовал речной песок. Был задержан Алесандр Мысик – глава компании, которая строила дороги. По подсчетам правоохранителей, на восстановление дороги потребуется около 300 миллионов.

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