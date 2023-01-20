В Новосибирске покажут фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать»

В Новосибирске покажут боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». Фото: Алиса ТИТКО

В Новосибирске покажут боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». Объявление о показе появилось в расписании сразу нескольких кинотеатров.

В афишах указано, что посмотреть фильм можно будет в 2D-формате. Стоимость билетов на варьируется от 200 до 470 рублей в зависимости от кинотеатра и времени сеанса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на экранах местных кинотеатров показали вторую часть фильма «Аватар» Джеймса Кемерона. Некоторые сеансы даже проходили в 3D-формате.

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