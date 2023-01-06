Новосибирцы смотрят в кино «Аватар 2» в обход западных санкций

Продолжение "Аватара" показывают в одном из кинотеатров Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске можно посмотреть фильм «Аватар: Путь воды» только в одном кинотеатре. Жители микрорайона Родники первыми смогут посмотреть нового «Аватара» на большом экране.

Мировая премьера продолжения легендарной ленты состоялась еще 16 декабря, а в России картину не выпускают из-за санкций. Однако в Новосибирске единственный показ открыли в кинотеатре «КиноАтлас» на улице Гребенщикова, 2. Билеты стоят от 600 рублей и расходятся как горячие пирожки.

– 6, 7 и 8 января мест на Аватара нет. Нет, от слова совсем! Расписание на последующие даты будет в воскресенье, – предупредили зрителей в официальной группе кинотеатра в Telegram.

Напомним, ранее еще один новосибирский кинотеатр обошел западные санкции с «Тором».

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