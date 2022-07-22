В новосибирском кинотеатре начали выпускать в прокат голливудские блокбастеры

В Новосибирске в прокат выпустили санкционные фильмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 21 июля в Новосибирске запустили показ фильма «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия». Такую возможность новосибирцам предоставил кинотеатр «Киносити» в ТРЦ «Сибирский Молл». Об этом сообщили в официальной группе кинотеатра в социальных сетях.

Фильм идет 5 раз в день. Купить билет можно за 300 рублей.

Другой супергеройский боевик «Тор: Любовь и гром», который выпустили в мировой прокат с 6 июля, в России еще не показывают.

Тем временем в филиале того же кинотеатра в Санкт-Петербурге с 22 июля открыли показ фильма «Соник 2 в кино». До Новосибирска он пока не дошел.

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