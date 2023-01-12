В кинотеатрах Новосибирска фильм «Аватар: путь воды» покажут в 3D

В кинотеатрах Новосибирска появились афиши второй части «Аватара» в 3D. Фото: читатели КП-Новосибирск

В кинотеатрах Новосибирска появились афиши второй части «Аватара» в 3D. Билеты на сеанс уже возможно приобрести.

— HFR (высокая частота кадров) 48 кадров в секунду задают новую планку и новый стандарт как для создателей кинофильмов. Увеличение частоты уменьшает смазанность, мерцание и прерывистость движения, которые являются обычными для 24 кадров в секунду. 3D-фильмы в HFR приобретают реалистичность, их просмотр более комфортен для глаз, — сообщает телеграм-канал видеосалона «На большом экране НСК», который организует показ «Аватара» в кинотеатре «КиноАтлас».

Судя по Яндекс. Афише, посмотреть «Аватар: путь воды» в Новосибирске можно с 12 января как минимум в 5 кинотеатрах, в том числе — и в 3D-формате. Стоимость билетов варьируется от 300 до 650 рублей.

Напомним, первые показы второй части «Аватара» состоялись в Новосибирске еще в конце декабря 2022 года. Но проводились они тогда в полуподпольными и проводились в арендованных кинозалах.

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